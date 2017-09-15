Запорожский ЖРК за 8 мес. сократил добычу железной руды на 2,1%

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) в январе-августе 2017 года сократил добычу железной руды, по оперативным данным, на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2,847 млн тонн.

Как сообщается в информации пресс-центра комбината со ссылкой на данные отдела контроллинга, среднее содержание железа в руде за 8 мес. текущего года составило 61,22%, или 101,2% от запланированного.

При этом на металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 2 млн 877,7 тыс. тонн продукции (97,4%), пройдено 11,151 тыс. погонных метров горных выработок (101,7%), пробурено 270,788 тыс. п.м эксплуатационных скважин (101,6%), закреплено торкрет-бетоном 176,287 тыс. кв. м горных выработок (104,4%), уложено 8,681 тыс. куб. м бетона (101,1%), в пустоты уложено 701,7 тыс. куб. м закладочной смеси (102,4%).

В августе добыто 403,2 тыс. тонн руды (100,05% от предусмотренного планом) с содержанием железа 61,24% (101,1%).

"Из-за нехватки подвижного состава по-прежнему сохраняется отставание по отгрузке (которая составила - ИФ) 380,3 тыс. тонн (93%), проходческими коллективами двух шахт пройдено 1,730 тыс. погонных метров горных выработок (101,5%), пробурено 36,302 тыс. п.м эксплуатационных скважин (102,4%), заторкретировано 23,470 тыс.кв. м горных выработок (100,7%), использовано при креплении 1,125 тыс. куб. м бетона (100,4%), в отработанные камеры уложено 100,1 тыс. куб. м закладочной смеси (100,1%)", - констатируется в информации пресс-центра.

Как сообщалось, ЗЖРК в 2016 году сократил добычу железной руды, по оперативным данным, на 4% по сравнению с 2017 годом – до 4,512 млн тонн с 4,701 млн тонн в 2015 году.

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - "Запорожстали".

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2016 года, основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.