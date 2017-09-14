Украина заинтересована в активизации сотрудничества с ЕБРР и увеличении количества совместных проектов

Украинское правительство готово использовать окно возможностей для реализации совместных проектов с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает в четверг пресс-служба Кабинета министров, В.Гройсман в ходе встречи с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти подчеркнул, что взаимодействие украинского правительства с ЕБРР - очень активное, а интенсивность переговоров свидетельствует о повышенном внимании к Украине, поэтому правительство готово использовать это окно возможностей для реализации совместных проектов и продолжения реформ.

"Мы заинтересованы в активизации сотрудничества и увеличении объемов и количества проектов, которые могут быть реализованы в Украине", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что уже на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит пакеты законопроектов по судебной реформе и изменениям в пенсионную систему.

Также, по его словам, актуальным является рассмотрение парламентом законопроекта по приватизации, который был разработан совместно со специалистами ЕБРР и содержит качественно новые подходы к продаже государственных активов и принципы защиты прав инвесторов.

"Вопросы непростые, но это те сферы, где мы можем получить успех", - сказал В.Гройсман.

Премьер также пообещал, что в пятницу, 15 сентября, Кабмин внесет в парламент проект государственного бюджета на 2018 год. "И это уже второй раз, когда правительство вносит проект бюджета с четким соблюдением сроков, определенных законодательством", - сказал премьер.

В свою очередь С.Чакрабарти отметил, что возвращение Украины к экономическому росту - это очень хороший знак. "Думаю, что это очень хорошая новость. Еще многое предстоит сделать и пройти долгий путь к восстановлению, но Украина движется (по этому пути)", - сказал С.Чакрабарти.

По его словам, Украина остается в числе стран - крупнейших объектов инвестирования ЕБРР, и руководство Банка рассчитывает на успешную реализацию ряда уже начатых совместных проектов - в частном секторе, в газовой сфере, сфере муниципального и железнодорожного транспорта, а также в сфере реформирования крупных государственных компаний.

"Мы верим в Украину как один из наших крупнейших рынков. Это является мощным сигналом для других инвесторов", - сказал С.Чакрабарти.