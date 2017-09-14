Николаенко: Приезд в Украину руководства МВФ – это визит к пациенту в реанимацию

Задекларированный украинским правительством в проекте госбюджета-2018 3%-й рост ВВП не позволит Украине выйти из кризиса, поскольку при таких темпах развития экономики, страна не сможет заплатить проценты по кредитам Международного валютного фонда, не говоря уже о теле кредитов, заявил председатель политической партии "ОСНОВА" Андрей Николаенко.

Как сообщает в четверг пресс-служба партии "ОСНОВА", комментируя приезд в Украину миссии МВФ в эфире телеканала NewsOne политик отметил, что повышенное внимание МВФ к Украине вполне объяснимо, так как сегодня страна является одним из основных заемщиков Фонда.

"Визит в Киев руководства МВФ – это одно из подтверждений того, что они (МВФ – ИФ) должны посмотреть, сколько еще пациент протянет в реанимации – день, два, год. При нынешних объемах долгов внешним кредиторам, даже 5% экономического роста для Украины недостаточно. Это как в авиации: если самолет не разгонится выше скорости отрыва, он будет просто быстро ехать по взлетной полосе, но не взлетит и разобьется еще на земле. Необходимые Украине темпы экономического развития, ее "скорость отрыва" – от 10% ежегодного роста ВВП", – сказал А.Николаенко.

По словам лидера "ОСНОВЫ", 144 реформы, о проведении которых рапортует власть, должны в результате приводить к повышению качества жизни украинцев. Но этого не происходит, что девальвирует саму идею реформ.

"Я считаю, что власть, говоря о каких-либо планах, либо внося в парламент очередной проект госбюджета, должна руководствоваться стратегией, рассчитанной не на год и не на два. Реформам необходима системная и длительная поддержка", – заявил А.Николаенко.