Экономика

18:56 14.09.2017

Порошенко на встрече с Чакрабарти призвал ЕБРР больше сотрудничать с местными властями

Президент Украины Петр Порошенко в четверг в Киеве провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти, в ходе которой поблагодарил за постоянную поддержку ЕБРР реформ в Украине и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.

"Мы высоко ценим активную роль ЕБРР во внедрении проектов в государственном секторе, в частности, в энергетике и транспорте, а также инвестировании в частный и банковский сектора", - отметил глава Украинского государства.

Президент Украины призвал ЕБРР больше использовать возможности сотрудничества с местными властями, поскольку благодаря децентрализации они получили дополнительные финансовые полномочия.

П.Порошенко положительно отметил деятельность ЕБРР в вопросах администрирования Чернобыльского фонда Укрытие и Счета ядерной безопасности.

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