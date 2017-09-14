Автопром должен вернуть доверие, утраченное из-за дизельгейта - Меркель

Автомобильная промышленность должна восстановить утраченное в ходе дизельного скандала доверие, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на открытии 67-го Международного автосалона (IAA) в четверг во Франкфурте.

Автопроизводителям необходимо извлечь уроки из скандала вокруг манипуляций данными о выхлопных газах, которыми они не только нанесли ущерб себе, "но и ввели в заблуждение и разочаровали потребителей и власти", сказала глава немецкого правительства. По ее словам, не только Volkswagen, но и другие компании использовали пробелы в европейском законодательстве, сообщает Deutsche Welle.

Вместе с тем в открытую полемику с присутствовавшими на открытии выставки топ-менеджерами автопрома в связи с дизельным скандалом А.Меркель не вступила, отмечают информагентства.

Также канцлер ФРГ призвала автопроизводителей сосредоточить усилия на разработке новых типов двигателей. Использование двигателей внутреннего сгорания в ближайшие десятилетия неизбежно, однако сегодня "более чем когда-либо" необходимы инвестиции в создание новых технологий, подчеркнула она.

По ее словам, в области транспорта неизбежны изменения в связи с целями по защите климата. "Мы должны справиться с переходом на транспорт с нулевым содержанием вредных выбросов", - сказала А.Меркель.

Она отметила, что в настоящее время каждый третий патент в области электро- и гибридных двигателей принадлежит германским компаниям. Автопром страны должен оставаться инновационным и сильным и в будущем, считает канцлер.

Крупнейший в мире автосалон будет проходить до 24 сентября, в том числе с 16 сентября он будет открыт для широкой публики.

Главными направлениями 67-го Франкфуртского автосалона стали цифровые технологии в автомобильной промышленности и электромобильность. В выставке участвуют около 1 тыс. компаний из 39 стран.