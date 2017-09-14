НКЦБФР и S.W.I.F.T. подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению международных стандартов админотчетности в финсекторе

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и система финансовых телекоммуникаций S.W.I.F.T. 13 сентября 2017 года заключили меморандум о сотрудничестве и совместном внедрении международных стандартов административной отчетности в финансовом секторе Украины, сообщается в пресс-релизе комиссии.

Донором проекта технической помощи "Украина: реформирование рынков капитала - оценка и совершенствование стандартов и системы отчетности НКЦБФР" выступил Европейский банк реконструкции и развития.

Специалисты S.W.I.F.T. совместно с комиссией будут работать в вопросах инвентаризации отчетности и сообщений НКЦБФР, стандартов и форматов сообщений, информационных потоков, определения пробелов в системе отчетности и проблем на рынке, подготовке рекомендаций о возможностях использования стандартов отчетности ISO 20022, которые используются в регламентах ЕС, а также в разработке плана совершенствования стандартов отчетности в финансовом секторе Украины.

Как сообщалось, в мае 2016 регулятор официально подписал с SWIFT Хартию гармонизации ISO 20022 - программный документ, подтверждающий стратегические намерения Украины по внедрению Международного стандарта обмена сообщениями ISO 20022 и соответствующих европейских директив.

Внедрение стандарта ISO 20022 в финансовом секторе Украины позволит создать единый стандарт электронных платежей, способствовать решению проблемы совместимости украинских расчетных систем с международными, сделать рынок Украины более доступным для иностранных игроков и т. п.