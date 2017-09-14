Рост цен на нефть эталонных марок ускорился

Рост цен на нефть эталонных марок продолжается в ходе торгов в четверг, при этом стоимость марки WTI поднялась выше отметки $50 за баррель впервые за пять недель (с 10 августа), сообщает CNBC.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 МСК увеличились на $0,62 (1,12%) - до $55,77 за баррель.

"Пробив уровень в $55 за баррель, Brent вернулась к ценовому диапазону января-февраля этого года", - отмечает аналитик швейцарской консалтинговой компании в сфере энергетики Petromatrix Оливье Якоб.

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"Brent пробила $55 за баррель, что является важным психологическим уровнем, подталкивая инвесторов к тому, чтобы делать ставки на рост сырья, - заявил главный рыночный аналитик AvaTrade Адриенн Мерфи. - Тем не менее, инвесторы по-прежнему неохотно толкают нефть к уровню в $60, учитывая постоянную чувствительность рынка к "медвежьим" новостям".

Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:24 МСК подскочили на $0,92 (1,87%) - до $50,22 за баррель. Тем не менее, с начала текущего года снижение стоимости WTI превышает 6%.

Позитивный настрой сохраняется после существенного подъема нефтяного рынка накануне на данных о снижении поставок энергоносителей в мире, а также сильных прогнозах спроса на нефть.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США в годовом отчете, опубликованном в четверг, повысило оценку роста глобального спроса на нефть до 104 млн баррелей в сутки в 2030 году, и 113 млн б/с в 2040 году. По итогам 2015 года он составлял 95 млн б/с.

"Усиление спроса и более значительные сокращения поставок со стороны ОПЕК и России являются основными причинами роста цен на нефть", - полагает аналитик Forex.com Фавад Разакзада.