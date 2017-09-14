МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Киев

Международный валютный фонд (МВФ) еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"У меня пока нет определенной даты (прибытия миссии МВФ – ИФ)", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Д.Райс сообщил, что срок завершения четвертого пересмотра программы будет зависеть от выполнения властями страны взятых на себя обязательств, в том числе относительно проведения пенсионной реформы, приватизации, результативной борьбы с коррупцией.

"Мы рассчитываем на возвращение в Украину в ближайшем будущем, чтобы оценить предпринятые меры", - сказал он, отметив проявленную властями страны во время недавней встречи с первым замглавы МВФ Дэвидом Липтоном готовность по выполнению требуемых реформ.

Как сообщалось, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Д.Липтон с 12 по 14 сентября находился в Украине с официальным визитом.

"Реформы имеют решающее значение для продолжения международной поддержки и стимулирования роста", – написал он в своем Twitter по завершении визита.

Д.Липтон назвал ключевыми задачами сохранение реалистичного бюджета и цен на энергоносители, борьбу с коррупцией.

"Улучшение бизнес-среды и поддержка инвестиций необходимы, чтобы помочь Украине догнать по уровню доходов своих соседей по региону", – отметил также первый заместитель директора-распорядителя МВФ.

Он проиллюстрировал эти слова диаграммой, согласно которой в Украине единственной среди 19 сравниваемых стран с 2005 года по 2015 год произошло падение ВВП на душу населения. По этому показателю, который лишь немногим превосходит 20% от среднего по ЕС, она опережает только Молдову.

Как сообщалось, правительство Украины в августе отказалось от своих планов и взятых в рамках программы МВФ обязательств повысить цену на газ в рамках ранее утвержденного формульного подхода. По мнению экспертов, это может поставить под угрозу получение очередного транша кредита Фонда.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.

Вместе с тем НБУ по итогам заседания монетарного комитета 6 июля заявил, что в текущем году ожидается получение двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех. Соответственно, центробанк снизил прогноз поступлений от Фонда в 2017 году до $3 млрд. В то же время, как указывается в инфляционном отчете за июль, НБУ повысил сумму ожидаемых поступлений от МВФ в 2018 году до $4,5 млрд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению стране очередного кредитного транша в рамках программы EFF.