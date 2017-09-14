ТЭС "ДТЭК" в августе увеличили отпуск электроэнергии на 16,4% по сравнению с июлем

Тепловые электростанции (ТЭС) "ДТЭК" в августе увеличили отпуск электроэнергии на 16,4% по сравнению с июлем – до 3,301 млрд кВт-ч, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, повышение объемов генерации вызвано ростом нагрузки на энергосистему, которую покрывали также антрацитовые ТЭС.

При этом в минувшем месяце сжигающие марку "Г" ТЭС работали полным составом и увеличили отпуск на 5,1% по сравнению с июлем – до 2,737 млрд кВт-ч, марку "А" – почти в 2,5 раза, до 0,564 млрд кВт-ч.

В "ДТЭК" отметили, что в августе доля тепловой генерации "ДТЭК" в общей структуре отпуска в стране составила 32,2%, что связано с повышенным спросом на электроэнергию и выход в плановые ремонты энергоблоков АЭС.

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"Август для всех ТЭС "ДТЭК" был достаточно "жарким". Во-первых, все энергоблоки, которые работают на газовом угле, были востребованы энергосистемой Украины. Во-вторых, мы вынуждены были включать ТЭС на дефицитном антраците для того чтоб в полной мере обеспечить потребности страны в электроэнергии", – приводятся в сообщении слова директора по генерации "ДТЭК Энерго" Сергей Куриленко.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.