Дефицит внешней торговли Украины товарами в июле 2017 года вырос до $826,7млн

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в июле 2017 года составило $826,7 млн, тогда как в предыдущем месяце - $551,6 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Согласно ее данным, в целом по итогам января-июля 2017 года дефицит составил $2708,4 млн по сравнению с дефицитом $980,4 млн за аналогичный период 2016 года.

Госстат добавляет, что в январе-июле 2017 года экспорт товаров составил $23,855 млрд, импорт - $26,563 млрд. По сравнению с январем-июлем-2016 экспорт увеличился на 22,1% (на $4,314 млрд), импорт – на 29,4% (на $6,042 млрд).

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90 (в январе-июле 2016 – 0,95).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.