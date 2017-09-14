Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,165 грн/$1 с 26,095 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,15-26,18 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг продал $12,7 млн по курсу до 26,165 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $17 млн по курсу от 26,09 грн/$1 до 26,165 грн/$1.Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1568 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,162 грн/$1 с 26,0796 грн/$1. Торговый оборот составил $397,7 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$318,62 млн.