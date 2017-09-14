Проблемы со спросом на жилье в Киеве отмечают лишь 30% застройщиков

Большинство девелоперов не ощущает проблем, связанных с низким спросом со стороны покупателей жилья на первичном рынке Киева, сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Ростислав Симонов.

"По результатам наших опросов застройщиков порядка 70% компаний в настоящее время не испытывают проблем со спросом со стороны покупателей", - сказал эксперт на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, на первое место для застройщиков вышла проблема нехватки средств для финансирования проектов.

"Если в 2013-14 гг. проблема низкого спроса стояла на первом месте, то сейчас она ушла на второй план у застройщиков. Спрос есть и пока мы не видим предпосылок для его сокращения", - сказал эксперт.

Как сообщил заместитель руководителя департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник, по итогам первого полугодия 2017 года прирост продаж жилья в Киеве составил 15% (22,6 тыс. сделок) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в Киевской области – 22,4% (9 тыс. сделок).

При этом за указанный период на рынок вышел практически 1 млн кв. м. жилья, тогда как за этот же период прошлого года этот показатель втрое меньше – 300 тыс. кв. м.

"В 2016 году было выдано 114 разрешений на начало новых строительно-монтажных работ (СМР) крупных многоэтажных массивов, что совокупно составляет 2,7 млн кв. м жилья. Обычно этот объем распределяется на два года. Поэтому можно говорить, что в следующем году будет введено порядка 1,3-1,4 млн кв. м жилья. Это приблизительно тот же объем, что ожидается и в этом году", - пояснил эксперт.

По его словам, по итогам января-июня 2017 года выдано еще больше разрешений (123), однако совокупная площадь по ним не превышает 400 тыс. кв. м жилья.

Как сообщила директор UTG Евгения Локтионова, несмотря на значительное количество нового предложения жилья на рынке, девелоперы, скорее всего, не будут снижать объемы строительства в течение ближайших год-два.

Главной причиной этого, по ее мнению, является нестабильность в банковской системе, так как большинство граждан продолжает вкладывать в жилье с целью сохранения денежных средств.

По словам Е.Локтионовой, наибольшим спросом в настоящее время пользуются квартиры стоимостью $20-45 тыс., поэтому основное количество жилья проектируется с учетом данной тенденции.

"У нас сейчас порядка 60% работы – жилье в Киеве и области. При этом 50-60% площади в проектах занимают квартиры небольшого размера, которые захватывают ценовой диапазон именно в $20-45 тыс.", - отметила Е.Локтионова.

Замруководителя департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник также считает, что не стоит ожидать коллапса на рынке жилья из-за большого количества новых проектов.

"Девелоперы способны регулировать очередями количество квартир, которое выходит на рынок. При спаде спроса они оттягивают реализацию следующей очереди, чтобы рынок смог поглотить все квартиры в продаже. Рынок регулируется опытными застройщиками и признаков кризисных явлений не наблюдается", - отметил он.

UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – торгово-развлекательные центры Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).