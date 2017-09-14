Экозамеры в Мариуполе показали превышение ПДК по выбросам в атмосферу сероводорода в три раза

Мариупольская передвижная лаборатория "Атмосфера" провела исследования состояния воздуха в Мариуполе по 9 ингредиентам, которые показали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в среднем в три раза, сообщает газета "Ильичевец" в четверг со ссылкой на местное издание mrpl.csty.

По мнению руководителя департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканяна, для снижения загрязнения атмосферы металлургическим предприятиям необходимо разрабатывать дополнительные мероприятия.

"Сегодня на заводах успешно реализуются проекты экологической модернизации в рамках общегородской природоохранной программы. Есть очевидные успехи, есть положительная динамика. При этом остаются вопросы по шлакопереработке и коксохимическому производству, которые и являются основными источниками сероводорода в городе. И здесь, по моему мнению, комбинатам нужно усиливать работу, делать экспертизу проблемы с привлечением научно-исследовательских институтов и запускать дополнительные проекты", - сказал эколог в эфире программы "Мариуполь-онлайн" на Мариупольском телевидении, которого цитирует газета.

Начальник департамента убежден, что на многих мариупольских предприятиях требуется модернизация очистных сооружений, поскольку такие конструкции были построены более 50 лет назад и не рассчитаны на существующий вырабатываемый объем.