Госэкоинспекция зафиксировала превышение вредных выбросов на ДМК в процессе перезапуска производства, определила меры по их снижению

Государственная экологическая инспекция провела внеочередную проверку соблюдения природоохранного законодательства Днепровским металлургическим комбинатом (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящим в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), зафиксировав превышение вредных выбросов в период возобновления работы после почти 4-месячного простоя.

Как сообщается в информации пресс-центра ДМК, экологическая проверка на комбинате проходила в период с 23 августа по 7 сентября текущего года.

При этом отмечается, что мониторинг вредных выбросов был вызван недовольством горожан из-за периодического появления "рыжих" дымов, связанных с пуском основных производственных мощностей комбината.

В период инспекционной проверки проведены измерения параметров выбросов и концентраций загрязняющих веществ от 13 основных источников образования выбросов загрязняющих веществ комбината: на зонах спекания агломашин №№7, 8, 9; в районе конвертера №2; проверена работа графитоулавливающей системы; вращающихся печей №№1, 2; доменной печи №1-М (литейный двор и скиповая яма). Также во время проверки была обследована работа газоочистной установки конвертерного цеха.

По результатам проверки установлено: недостаточная очистка конвертерных газов при продувке металла на газоочистке конвертерного цеха – проблема, обусловленная особенностями пуска сталеплавильного оборудования после длительного простоя.

Также 31 августа 2017 года на комбинате работала городская выездная комиссия по вопросам экологии. Рассматривались вопросы, касающиеся внедрения руководством комбината неотложных мероприятий для недопущения сверхнормативных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

"После проверки комиссия провела заседание, на котором администрация комбината обозначила сроки выполнения работ, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от производственной деятельности комбината в период пуска", - констатируется в сообщении.

Как сообщалось, ДМК отработал первый полный месяц после почти четырехмесячного простоя с конца марта текущего года, имеет сложности с наладкой вводимого в эксплуатацию ранее законсервированного оборудования. При этом в августе ДМК произвел 179 тыс. тонн чугуна, 183 тыс. тонн стали, 154 тыс. тонн проката, в предыдущем месяце - 9 тыс. тонн чугуна и 5 тыс. тонн стали.

Таким образом, в целом в январе-августе 2017 года ДМК сократил выпуск проката, по оперативным данным, в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 443 тыс. тонн, стали - в 2,9 раза, до 455 тыс. тонн, чугуна - в 3 раза, до 443 тыс. тонн.

В апреле-июне и большую часть июля комбинат простаивал.

В настоящее время комбинат работает тремя доменными печами, однако выведение их на необходимые параметры проходит со сложностями, как и с наладкой сталеплавильного и прокатного оборудования. В частности, из-за сбоев в работе повысились выбросы вредных веществ в атмосферу, что повлекло недовольство граждан и появление требований вплоть до закрытия комбината.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.