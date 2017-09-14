Крупнейшие налогоплательщики Украины в августе-2017 увеличили уплату налогов на 24% к августу-2016

В августе 2017 года налогоплательщики Офиса крупных плательщиков налогов уплатили в государственный бюджет 29,8 млрд грн, что на 5,7 млрд грн, или 23,7%, больше августа 2016 года, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины на своем сайте.

Согласно сообщению, доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, составила 58% от общего сбора налоговых платежей по стране.

Наибольшая доля поступлений от налога на прибыль – 11,7 млрд грн, налога на добавленную стоимость – 8,6 млрд грн, акцизного налога – 5,6 млрд грн, свидетельствуют данные ГФС.

ГФС также отмечает возрастание на 3,7 млрд грн, или на 45,5%, поступлений с налога на прибыль по сравнению с августом 2016-го.

Как сообщалось, в июле 2017 года поступления налогов от крупного бизнеса увеличилось на 23,3% к июлю-2016 года - до 18 млрд грн, тогда как за первое полугодие этот показатель достигл 176,6 млрд грн, что на 31 млрд грн, или на 21%,больше прошлогодних показателей за этот период.

Реестр крупных налогоплательщиков в 2017 году увеличился до 2,834 тыс. с 1,751 тыс. в 2016-м за счет изменений в Налоговый кодекс.