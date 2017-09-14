"Газпрому" не удалось удовлетворить спрос европейских потребителей на газ по словацкому направлению

Заявки европейских потребителей на транспортировку российского газа через ГТС Украины по словацкому направлению с начала текущей недели возросли до 206-215 млн куб. м/сутки по сравнению со среднегодовыми 170-180 млн куб. м/сутки в августе 2017 года, сообщила пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" в четверг.

В то же время, по данным оператора ГТС Украины, "Газпрому" не смог подать для транзита европейским заказчикам ожидаемые объемы газа, отправив в центральный диспетчерский департамент УТГ скорректированные заявки на транспортировку в словацком направлении в объеме 195-200 млн куб. м/сутки, что на 3-7% ниже заказанного в точке Велке Капушаны.

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В УТГ напоминают, что транзитные мощности компании по словацкому маршруту в выходной точке ГИС "Ужгород" составляют 282 млн куб. м/сутки, что значительно превышает текущий спрос европейских потребителей.

"Украина готова обеспечить стабильную транспортировку ожидаемых европейскими заказчиками объемов природного газа в полной мере. Более того, техническая мощность украинской ГТС позволяет надежно осуществлять транзит российского газа в страны ЕС объемом более 400-450 млн куб. м/сутки по словацкому, венгерскому, польскому и румынскому газотранспортных коридорах", - отмечается в сообщении.

В УТГ также подчеркивают, что российская сторона по-прежнему не выполняет технические обязательства по контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на транзит газа относительно соблюдения контрактных давлений газа в магистральных газопроводах на входных точках, расположенных на российско-украинской границе (ГИС "Суджа", ГИС "Писаревка").

Как сообщалось, морской газопровод из России в Германию "Северный поток" с 11 по 22 сентября остановлен на ежегодное плановое обслуживание. В то же время, в отличие от остановившегося на плановый ремонт "Северного потока", профилактические работы на ГТС Украины проводятся в рабочем режиме и не нуждаются в прекращении транзита.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

В состав ГТС также входят 12 подземных хранилищ газа страны.