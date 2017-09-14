Энергоносители уже не являются политическим инструментом - Порошенко

Энергоносители перестали быть политическим инструментом и превратились в обычный товар, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Обеспечена энергетическая независимость нашего государства. В 2016 году мы только учились жить без российского газа, а сегодня мы доказали всему миру, что мы способны прожить (без российского газа - ИФ). И газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве в четверг.

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Как сообщается на сайте президента, П.Порошенко также отметил, что сейчас рыночным товаром становится и уголь.

"И больше никто не вправе шантажировать нас после того, как первый американский корабль (с углем прибыл в Украину - ИФ) вчера, как реализация моих договоренностей с президентом США Дональдом Трампом об энергетической безопасности нашего государства", - отметил П.Порошенко.

В свою очередь, генеральный директор американской компании Xcoal Эрни Трэшер передал П.Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману символический подарок – сувенирный пакетик первого американского угля, который в среду доставлен в порт "Южный" (Одесская область) из Пенсильвании (США).