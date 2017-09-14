Требования нормативов достаточности активов по итогам 6 мес. нарушают 24 СК, дефицит средств - 2,06 млрд грн

Требования нормативов достаточности активов по состоянию на 30 июня 2017 года нарушают 24 страховые компании Украины (21 non-life и три life), в то время как на аналогичную дату годом ранее - 17 (14 и три соответственно).

Об этом сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов XVII Международном финансовом форуме, который проходит 13-16 сентября 2017 года в Одессе.

Кроме того, согласно данным регулятора, по состоянию на указанную дату дефицит средств у 24 страховщиков составляет 2,057 млрд грн, что на 12,8% больше, чем на 30 июня 2016 года.

При этом норматив диверсификации активов (размещение страховых резервов) не выполняют 22 страховые компании Украины, дефицит средств у них составляет 1,015 млрд грн.

А.Залетов также сообщил, что отчеты за шесть месяцев 2017 года не предоставили пять рисковых страховщиков и один, специализирующийся на страховании жизни. Нарушают финансовые нормативы 32 страховые компании (28 non-life, четыре life).

В целом к концу первого полугодия активы страховщиков составили 33,787 млрд грн, технические резервы - 12,575 млрд грн, резервы обязательного страхования ответственности за ядерный ущерб - 398,4 млн грн, резервы страхования жизни - 7,687 млрд грн.

Как сообщает регулятор, по состоянию на 30 июня 2017 года активы страховщиков размещены, в частности: на депозитах банков - 10,684 млрд грн, в том числе в иностранной валюте - 1,811 млрд грн; в недвижимости - 2,566 млрд грн; в облигациях - 998,1 млн грн; гособлигациях - 5,682 млрд грн; в правах требования к перестраховщикам - 3,741 млрд грн, в том числе перестраховщикам-нерезидентам - 2,356 млрд грн.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2017 года составляет 300 (из них 36 life, 264 non-life). Из указанного количества с действующими лицензиями – 289 компаний (34 life, 255 non-life).

С начала 2017 года Нацкомфинуслуг исключила из госреестра 13 страховых компаний, в 2016 году - 57.