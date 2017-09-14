Экономика

16:08 14.09.2017

ГФС отчиталась о раскрытии схемы отмывания доходов через госучреждение на 8,9 млн грн

Одно из столичных обществ с ограниченной ответственностью подозревают в отмывании доходов в размере 8,9 млн грн, сообщила на сайте Государственная фискальная служба (ГФС) в четверг.

Согласно сообщению ГФС, предприятие на протяжении 2014-2016 годов выиграло ряд открытых торгов, проведенных государственными учреждениями Закарпатской области. Тендеры, в частности, касались капитального ремонта зданий.

Однако данные налоговой отчетности свидетельствуют, что необходимую для этих работ продукцию общество с ограниченной ответственностью не закупало. Следовательно, предприятие не могло выполнить договоры, заключенные с госучреждениями.

По подозрению в отмывании 8,9 млн грн доходов, полученных мошенническим путем, ведется уголовное производство, сообщили в ГФС.

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Интерфакс-Украина
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