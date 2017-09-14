Экономика

16:03 14.09.2017

НБУ на аукционе продал $12,7 млн по курсу до 26,165 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг продал $12,7 млн по курсу до 26,165 грн/$1.

Согласно информации на веб-сайте НБУ, на аукцион были поданы заявки на $17 млн по курсу от 26,09 грн/$1 до 26,165 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1568 грн/$1.

НБУ на аукционе 5 сентября продал $20,4 млн по курсу до 25,9505грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $39,9 млн по курсу от 25,75 грн/$1 до 25,9505 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9398 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг к 15:00 кв просел до 26,1617 грн/$1 с 26,0796 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины

НБУ сохраняет прогноз роста международных резервов до $20 млрд до конца 2017 года

НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2017 год

Правозащитные и антикоррупционные организации предлагают включить Фирташа в "список Магнитского"

НБУ и Минфин близки к завершению переговоров о реструктуризации ОВГЗ в портфеле центробанка

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укргазвыдобування" и "Украинская Энергетическая биржа" рассчитывают перевести торги по продаже сжиженного газа на электронную площадку с октября

"Газпрому" не удалось удовлетворить спрос европейских потребителей на газ по словацкому направлению

Энергоносители уже не являются политическим инструментом - Порошенко

Требования нормативов достаточности активов по итогам 6 мес. нарушают 24 СК, дефицит средств - 2,06 млрд грн

ГФС отчиталась о раскрытии схемы отмывания доходов через госучреждение на 8,9 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Звуковые карты цены
РЕКЛАМА