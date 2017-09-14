НБУ на аукционе продал $12,7 млн по курсу до 26,165 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг продал $12,7 млн по курсу до 26,165 грн/$1.

Согласно информации на веб-сайте НБУ, на аукцион были поданы заявки на $17 млн по курсу от 26,09 грн/$1 до 26,165 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1568 грн/$1.

НБУ на аукционе 5 сентября продал $20,4 млн по курсу до 25,9505грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $39,9 млн по курсу от 25,75 грн/$1 до 25,9505 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9398 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг к 15:00 кв просел до 26,1617 грн/$1 с 26,0796 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.