Украина и Польша наращивают ВТС по программе мини-ударных БПЛА Warmate

Украина планирует начать оснащение Вооруженных сил мини-ударными БПЛА Warmate разработки польской WB Electronics.

Как сообщил польско-украинский портал Pol-Ukr, в ходе прошедшей в начале сентября в Кельце (Польша) международной оборонной MSPO-2017, украинской и польской сторонами подписано соглашение, предусматривающее поставку БПЛА Warmate в интересах ВС Украины. Вместе с тем, статус и детали подписанного соглашения издание не уточняет.

По данным из открытых источников, Украина и Польша реализуют военно-техническое сотрудничество (ВТС) по программе мини-ударных БПЛА Warmate с 2016 года: в рамках подписанного в марте 2016 года лицензионного соглашения между WB Electronics и ПАО "ЧeЗаРа" (Чернигов), в Украине готовится серийное производство БПЛА Warmate.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, на сегодняшний день испытания госзаказчика изготовленных в Украине БПЛА Warmate с доработанным ударным компонентом находятся в завершающей стадии.

БПЛА Warmate является одним из популярных в последнее время ударных БПЛА-"камикадзе" одноразового действия. По данным польского разработчика, это миниатюрный БПЛА весом 4 кг с электродвигателем и складным крылом, оснащенный боевой частью массой 0,7 кг - кумулятивной боеголовкой GK-1 (бронепробиваемость 100-120 мм), или осколочной GO-1 (содержит 300 гр ТНТ).

Дальность полета БПЛА - до 10 км, время барражирования - до 30 мин., скорость - до 150 км/ч. Высота полета - от 30 до 3000 м. Запуск производится пневматически из контейнерной пусковой установки, как переносной однозарядной, так и возимых 21- и 40-зарядных.

Как сообщалось, Украина и Польша активизировали ВТС в новой геополитической ситуации и в настоящее время отрабатывают планы сотрудничества, в том числе, в области совместного создания высокоточного наземного вооружения, средств ПВО, беспилотной техники, совместной модернизации авиа- и бронетехники. В качестве перспективных направлений двустороннего ВТС рассматриваются также совместная модернизация вооружений на рынках третьих стран, а также совместное продвижение новых вооружений на рынок стран НАТО.