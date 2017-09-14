Порошенко выступает за скорейшее создание службы финансовых расследований

Необходимо ускорить процесс создания службы финансовых расследований и урегулировать взаимоотношения правоохранительных органов с бизнесом, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Не могут десяток правоохранительных органов по очереди стучать в дверь. Даже не стучать, а выламывать двери бизнеса. Именно поэтому тезис о создании службы финансовых расследований абсолютно назрел", - сказал он во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса в Киеве в четверг.

П.Порошенко указал, что в течение короткого периода времени разработанный законопроект должен быть предложен бизнесу для обсуждения. Он подчеркнул, что рассмотрение и принятие закона о службе финансовых расследований должно состояться как можно быстрее.

Президент отметил, что одним из приоритетов власти является защита и поддержка среднего класса в Украине. По его словам, администрация президента, правительство, министерства научились открыто работать с общественностью, однако силовые структуры остаются закрытыми.

"Думаю, пора эту дверь открыть. Научиться слышать бизнес и эффективно работать с ними", - сказал он.

П.Порошенко добавил, что речь не идет об ограничении силовиков в расследовании преступлений.

"Расскажите мне, зачем устраивать "маски-шоу"? Почему сначала делать "маски-шоу", а только потом отправлять запрос на получение информации? Может изменить порядок? Это будет более эффективно", - подчеркнул он.