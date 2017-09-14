Правозащитные и антикоррупционные организации предлагают включить Фирташа в "список Магнитского"

Freedom House, Human Rights Watch, Transparency International, другие правозащитные и антикоррупционные организации опубликовали список из 15 лиц с требованием включить их в санкционный список США в соответствии с Глобальным актом Магнитского, среди них – бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Согласно пресс-релизу организации Freedom House в Украине, в санкционный список попали представители Азербайджана, РФ, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Панамы и других стран, подозреваемые в крупномасштабной коррупции или серьезных нарушениях прав человека.

"Мы призываем администрацию (президента США - ИФ) применить мощный механизм, предусмотренный Глобальным актом Магнитского, чтобы наложить санкции на иностранных граждан, перечисленных в этом списке. Это позволит предотвратить дальнейшие злоупотребления, одновременно демонстрируя моральное и стратегическое лидерство США", - цитируется в сообщении президент Freedom House Майк Абрамовиц.

В письме правозащитных и антикоррупционных организаций, в частности, отмечается, что в течение 2014 года Д.Фирташ занимался коррупционной практикой, связанной с посредничеством газовых сделок между Украиной и Россией, которые принесли ему миллиарды долларов незаконной прибыли.

Согласно документу, украинский олигарх был главой энергетической компании "РосУкрЭнерго" и является нынешним руководителем компании Group DF. В 2014 году он участвовал в коррупционных схемах, связанных с посредничеством в газовых сделках между Украиной и Россией.

По данным правозащитных и антикоррупционных организаций, Д.Фирташ использовал свои тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы купить более 20 млрд куб. газа у "Газпрома" по ценам, значительно ниже рыночной стоимости, а также связи с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, чтобы перепродать этот газ Украине, в результате чего российский народ потерял как минимум $2 млрд.

Д.Фирташ был обвинен судом США в июне 2013 года во взяточничестве, создании преступной группы и попытках подкупить индийские власти в обмен на льготные контракты на добычу титана.

Д.Фирташ якобы также подкупил чиновников из Германии, чтобы незаконно получить документы о статусе коррупционного расследования в его делах.

В феврале 2017 года австрийский суд одобрил запрос об экстрадиции в США Д.Фирташа. В мае 2017 года адвокаты бизнесмена подали ходатайство об отклонении этого дела, утверждая, что Д.Фирташ не имеет никакого отношения к США. В настоящее время дело рассматривается в федеральном суде.

Глобальный акт Магнитского - закон об ответственности за нарушение прав человека, который позволяет президенту США лишить фигурантов списка визы и заморозить их активы в США.