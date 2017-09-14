НБУ и Минфин близки к завершению переговоров о реструктуризации ОВГЗ в портфеле центробанка

Национальный банк Украины (НБУ_ и Министерство финансов близки к завершению переговоров о реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в портфеле центробанка, сообщил заместитель главы правления НБУ Олег Чурий на брифинге в четверг в Киеве.

"Мы не прекращали эти переговоры. Министерство финансов, согласно Бюджетной резолюции, имеет право провести репрофайлиг в этом году. На сегодня переговоры - в финальной стадии. Думаю, в ближайшее время мы сообщим их результаты", - сказал он.