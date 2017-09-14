НБУ ожидает репатриации до конца года $0,3 млрд дивидендов

Нацбанк Украины сохраняет прогноз репатриации дивидендов в 2017 году на уровне $1,4 млрд, из этой суммы уже репатриировано $1,1 млрд, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий

Он добавил, что репатриация дивидендов традиционно оказывает влияние на валютный рынок путем увеличения спроса на валюту в начале месяца, так как объемы их репатриации ограничены объемом $5 млн в месяц, тогда как во второй половине месяца этот фактор резко ослабевает.