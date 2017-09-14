Минфину следует передать проблемные активы госбанков в Фонд гарантирования вкладов - мнение

Министерству финансов Украины следует передать проблемные активы государственных банков под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), полагает советник президента Украины, экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский.

"Я бы предложил Министерству финансов передать проблемный портфель государственных банков в Фонд гарантирования вкладов. Перспективы возврата этих долгов я бы оценил близко к нулю", - сказал И.Уманский в ходе "круглого стола" в четверг, комментируя предложение Минфина создать госкомпанию по управлению проблемными активами госбанков.

Как сообщалось, в мае 2017 года первый заместитель министра Оксана Маркарова заявила, что Минфин рассматривает возможность создания госкомпании по управлению проблемными активами госбанков.

"У нас на стадии обсуждения создание такой институции, которая могла бы поработать на первом этапе с проблемными активами именно государственных банков, и если такая работа будет успешной, на второй стадии могла бы быть открытой для всего банковского рынка", - сказала она.

О.Маркарова полагает, что такая госкомпания могла бы быть создана при участии средств международных партнеров - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК).