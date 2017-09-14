Экономика

14:23 14.09.2017

Проект госбюджета-2018 не предусматривает изменения ставок налогов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает увеличения налогов или изменения налоговых ставок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по результатам встречи премьера, президента Петра Порошенко с представителями ведущих компаний Украины при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.

"Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей - ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему", - приводит пресс-служба слова премьера.

В сообщении подчеркивается, что проект госбюджета-2018 не предусматривает существенных налоговых изменений, а именно увеличения налогов или изменения ставок.

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