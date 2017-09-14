Экономика

14:17 14.09.2017

Volkswagen отзывает 4,9 млн машин в Китае из-за подушек безопасности

Германский автопроизводитель Volkswagen AG объявил об отзыве порядка 4,9 млн автомобилей в Китае из-за опасений по поводу возможных проблем с подушками безопасности производства японской компании Takata.

Как сообщается в пресс-релизе компании, отзыв коснется как произведенных в Китае машин, так и импортированных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Seat и Skoda.

Дефектные подушки Takata, использовавшиеся 13 автопроизводителями, считаются причиной смерти не менее 17 человек и ранения более 100 автовладельцев по всему миру. Takata в июне подала в Японии и США заявления в суд о банкротстве и объявила о планах продажи основной части своего бизнеса.

Представители Volkswagen подчеркнули, что пока компании не известно ни об одном случае выявления дефектных подушек безопасности Takata в ее автомобилях.

Десятью днями ранее Volkswagen отозвал 1,8 млн китайских машин моделей Passat и Magotan из-за проблем с модулем управления топливным насосом.

В минувшем году Volkswagen продал в КНР почти 3 млн автомобилей и получил выручку в размере почти 5 млрд евро, что делает китайский авторынок одним из важнейших для компании.

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