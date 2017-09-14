"ArcelorMittal Кривой Рог" направило более 450 млн грн на реконструкцию конвертера №4 конвертерного цеха

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" направил более 450 млн грн на реконструкцию конвертера №4 в конвертерном цехе, сообщается в пресс-релизе предприятия в четверг.

При этом уточняется, что до этого подобные работы были выполнены на конвертерах №№ 5, 6, где полностью заменены газоотводящие тракты и газоочистки, функция которых – отвод, охлаждение и очистка конвертерных газов. Проект осуществлен в рамках реконструкции конвертерного цеха с заменой газоочистных установок, что является одной из ключевых составляющих масштабной инвестиционной программы ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Также отмечается, что выполнение данного инвестпроекта даст возможность предприятию сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2,7 тыс. тонн в год.

В ходе реконструкции на конвертере №4 внедрена новая система газоотводящих трактов и газоочисток, заменен газоотводящий тракт от места выхода газов из горловины конвертера, модернизирован кессон с газоходом. Также установлен новый двухступенчатый башенный скруббер, заменены газоходы от газоочистки до дымососного отделения, установлены новые дымососы, работает факельная стойка для дожига СО, проведены другие работы.

"В настоящее время конвертеры №№ 5, 6 работают в штатном режиме, а конвертер №4 введен в опытно-промышленную эксплуатацию. Мы ожидаем повышения надежности агрегата и сокращения времени цикла плавки, что позволит повысить производительность конвертера. Корпус оснащен датчиками, благодаря которым можно точно определить места износа футеровки и вовремя ее восстановить", - поясняет начальник конвертерного цеха "ArcelorMittal Кривой Рог" Олег Бельгер, которого цитирует пресс-служба.

Конвертерный цех "ArcelorMittal Кривой Рог" работает в составе шести конвертеров. В рамках первого этапа проекта реконструкции, в 2012-2017 гг., работы производились на конвертерах №№4, 5, 6. Второй этап внедрения инвестпроекта предусматривает реконструкцию конвертеров №№1, 2, 3 в 2017-2020 гг. Вместе со снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу масштабная реконструкция конвертерного цеха и установок очистки газа за всеми конвертерами позволит предприятию уменьшить потребление воды и электроэнергии, что приведет к снижению себестоимости продукции и повышению конкурентоспособности ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

В январе-августе 2017 года предприятие, по экспертным оценкам, сократило выпуск проката на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 3,52 млн тонн, стали - на 9,8%, до 3,89 млн тонн, чугуна - на 10%, до 3,7 млн тонн. Выпуск агломерата снизился на 2,5% - до 6,9 млн тонн, товарной железной руды - на 13,3%, до 541 тыс. тонн, но возрос железорудного концентрата - на 4,8%, до 6,16 млн тонн, кокса - на 18%, до 1,6 млн тонн.

В августе произведено около 460 тыс. тонн проката, 510 тыс. тонн стали, 480 тыс. тонн чугуна, 800 тыс. тонн агломерата, 210 тыс. тонн кокса, 50 тыс. тонн товарной железной руды и 650 тыс. тонн железорудного концентрата.

Меткомбинат в 2016 году, в частности, произвел 5 млн 624,9 тыс. тонн проката (в 2015 году - 5,28 млн тонн), выплавил 453,1 тыс. тонн товарного чугуна.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".