НБУ объявил аукцион по продаже до $100 млн
Национальный банк Украины (НБУ) в четверг объявил аукцион по продаже до $100 млн.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:50 кв.
Национальный банк Украины (НБУ) в четверг объявил аукцион по продаже до $100 млн.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:50 кв.
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