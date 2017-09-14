Экономика

12:47 14.09.2017

НБУ объявил аукцион по продаже до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг объявил аукцион по продаже до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:50 кв.

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Интерфакс-Украина
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