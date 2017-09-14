"Наш край" требует не проводить пенсионную реформу, которая может привести к выезду из Украины до 2 млн молодых людей

Пенсионная реформа может привести к выезду из страны около 2 млн молодых людей, которые не смогут найти работу в Украине, считает сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"Увеличение трудового стажа и изменение условий выхода на пенсию заставит пожилых людей работать дольше. Как следствие, люди среднего возраста получат меньше возможностей для карьерного роста, а для молодежи не будут освобождаться рабочие места. По нашим оценкам, около 2 млн молодых специалистов не смогут найти себе работу и, скорее всего, вынуждены будут выезжать за границу", - цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии.

По его словам, к более позднему выходу на пенсию приведут нормы законопроекта об увеличении трудового стажа, затруднения доказательства трудового стажа, приобретенного до 2000 года, отсутствие льготного выхода на пенсию занятых тяжелым трудом и "за выслугу лет".

"Реформа заставит украинцев со сложностями подтверждать свой трудовой стаж, полученный еще во времена СССР и в начале 1990-х годов. Из-за невозможности подтверждения люди потеряют от 5 до 20 лет трудового стажа и вынуждены будут работать больше, дольше, чтобы его наверстать. Кроме этого, в законопроекте удалены нормы о льготном выходе на пенсию работников, занятых тяжелым трудом, и определенных категорий, которые имели льготу "за выслугу лет", - рассказал А.Мазурчак.

Уверенность правительства, что повышение страхового стажа наполнит бюджет, по его словам, не соответствует реальному состоянию экономики.

"За первое полугодие 2017 года задолженность по заработной плате выросла на 33%. По методологии Международной организации труда в Украине уже сейчас 1,8 млн безработных, или более 10% работающих. А после "реформирования" правительством трудового стажа - около 2 млн молодых специалистов не найдут себе работу в стране. Все это отнюдь не будет способствовать наполнению бюджета", - подытожил сопредседатель партии "Наш край".