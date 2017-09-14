Менеджер "Кернела" продал 4,7 тыс. акций компании на $82 тыс.

Юридическое лицо, контролируемое одним из менеджеров группы компаний "Кернел", 6 сентября 2017 года продало 4,7 тыс. акций Kernel Holding S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), средняя цена продажи одной акции составила PLN62,23 ($17,47 за шт. по курсу Национального банка Польши на 13 сентября).

По данным WSE, курс акций Kernel 14 сентября к 10:27 по киевскому времени составил PLN58,7 за шт.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.