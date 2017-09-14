Boeing увеличит производство самолетов Dreamliner до 14 в год

Американский самолетостроительный концерн Boeing Co. намерен увеличить производство самолетов модели 787 Dreamliner в 2019 году до 14 в год по сравнению с 12 в год в настоящее время, говорится в пресс-релизе компании.

Многие аналитики ожидали, что компания не станет увеличивать производство своих широкофюзеляжных самолетов, однако глава Boeing Дэннис Мюйленберг выразил уверенность в повышении спроса на них по мере того, как компании начнут обновлять устаревший авиапарк в начале следующего десятилетия.

В настоящее время самолеты Dreamliner производятся на двух заводах Boeing в США.