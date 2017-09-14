Экономика

11:26 14.09.2017

Boeing увеличит производство самолетов Dreamliner до 14 в год

Американский самолетостроительный концерн Boeing Co. намерен увеличить производство самолетов модели 787 Dreamliner в 2019 году до 14 в год по сравнению с 12 в год в настоящее время, говорится в пресс-релизе компании.

Многие аналитики ожидали, что компания не станет увеличивать производство своих широкофюзеляжных самолетов, однако глава Boeing Дэннис Мюйленберг выразил уверенность в повышении спроса на них по мере того, как компании начнут обновлять устаревший авиапарк в начале следующего десятилетия.

В настоящее время самолеты Dreamliner производятся на двух заводах Boeing в США.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"План Маршалла для Украины" рассчитан на 10 лет, в среднесрочной перспективе предусматривает по $5 млрд в год - Кубив

Венесуэла прекращает принимать доллары при расчетах за нефть

Правление НБУ обсудило с замглавы МВФ Липтоном макроэкономическую ситуацию и выполнение программы EFF

Проект госбюджета-2018 предусматривает 163 млрд грн на безопасность и оборону

Суд оставил под арестом имущество кондитерской корпорации Roshen в Липецке до середины декабря

ПОСЛЕДНЕЕ

"Наш край" требует не проводить пенсионную реформу, которая может привести к выезду из Украины до 2 млн молодых людей

Конференцию доноров для финансирования "Плана Маршалла для Украины" планируется провести в феврале-марте 2018 - экс-премьер Литвы

"Укргазвыдобування" оценивает эффект от проведенных в 2017г операций колтюбинга в 157 млн куб. м газа

Новое подразделение "Метинвеста" по техсервису займется поддержкой клиентов и сопровождением заказов

Менеджер "Кернела" продал 4,7 тыс. акций компании на $82 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить мужские джинсы
РЕКЛАМА