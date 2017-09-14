Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении вагонов

Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов на сумму более 5 млн грн.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры Киевской области, уголовные преступления расследуются по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины,

Установлено, что между иностранной компанией и украинским обществом заключен контракт на приобретение 65 железнодорожных вагонов, где грузоотправителем был один из вагоностроительных заводов Республики Беларусь. Грузополучатель товара подал документы в Черниговскую таможню ГФС для оформления железнодорожных вагонов в режиме транзит на общую сумму более $2 млн. Однако, согласно документам предоставленным брокерами брокерской компании в Полтавскую таможню при оформлении указанных железнодорожных вагонов их стоимость составляла более $1 млн.

Между тем, инспекторы таможни не учли информацию, которая содержалась в транзитных декларациях, в которых стоимость товара больше, в связи с чем, государству нанесен ущерб на общую сумму более 5 млн грн.

В ходе досудебного расследования проведено 10 санкционированных обысков в Киеве, Чернигове, Кременчуге и Полтаве и изъята документация по купле-продаже, транспортировке указанных железнодорожных вагонов, а также другие документы, на основании которых осуществлялось растаможивание товара.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.