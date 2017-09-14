Цены на желруду на Даляньской бирже упали в четверг

Фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже в Китае по итогам торгов в четверг достигли уровня, близкого к минимальному показателю за месяц.

Железная руда с поставкой в январе по итогам торговой сессии стоила 526 юаней за тонну, что на 1,5% ниже стоимости на закрытие предыдущей сессии.

"У сталепроизводителей нет большой необходимости для накопления желруды на складах, - говорится в обзоре Shanghai Cifco Futures. - В портах отсутствует дефицит руды с высоким содержанием железа".

Стоимость горячекатаной стали с поставкой в январе в четверг на Шанхайской фьючерсной бирже повысилась на 0,7%, до 4147 юаней за тонну.