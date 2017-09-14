Экономика

10:42 14.09.2017

Цены на желруду на Даляньской бирже упали в четверг

Фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже в Китае по итогам торгов в четверг достигли уровня, близкого к минимальному показателю за месяц.

Железная руда с поставкой в январе по итогам торговой сессии стоила 526 юаней за тонну, что на 1,5% ниже стоимости на закрытие предыдущей сессии.

"У сталепроизводителей нет большой необходимости для накопления желруды на складах, - говорится в обзоре Shanghai Cifco Futures. - В портах отсутствует дефицит руды с высоким содержанием железа".

Стоимость горячекатаной стали с поставкой в январе в четверг на Шанхайской фьючерсной бирже повысилась на 0,7%, до 4147 юаней за тонну.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"План Маршалла для Украины" рассчитан на 10 лет, в среднесрочной перспективе предусматривает по $5 млрд в год - Кубив

Венесуэла прекращает принимать доллары при расчетах за нефть

Правление НБУ обсудило с замглавы МВФ Липтоном макроэкономическую ситуацию и выполнение программы EFF

Проект госбюджета-2018 предусматривает 163 млрд грн на безопасность и оборону

Суд оставил под арестом имущество кондитерской корпорации Roshen в Липецке до середины декабря

ПОСЛЕДНЕЕ

"Наш край" требует не проводить пенсионную реформу, которая может привести к выезду из Украины до 2 млн молодых людей

Конференцию доноров для финансирования "Плана Маршалла для Украины" планируется провести в феврале-марте 2018 - экс-премьер Литвы

"Укргазвыдобування" оценивает эффект от проведенных в 2017г операций колтюбинга в 157 млн куб. м газа

Новое подразделение "Метинвеста" по техсервису займется поддержкой клиентов и сопровождением заказов

Менеджер "Кернела" продал 4,7 тыс. акций компании на $82 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog618.html
РЕКЛАМА