"Укрзализныця" не смогла провести реформу в 2016-17гг - Омелян

ПАО "Укрзализныця" в 2016-2017 гг. так и не удалось провести существенные реформы, считает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Реформа в 2016-2017 гг. не состоялась. И пока "Укрзализныця" не будет возвращена в подчинение Мининфраструктуры до внедрения полноценного корпоративного управления, не верю, чтобы что-то изменилось к лучшему. Слишком велик соблазн, пользуясь отсутствием должного контроля, профессиональных знаний, дальше ловить рыбку в мутной воде", - написал министр на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось в январе 2017 года со ссылкой на государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака, Кабмин передал ПАО "Укрзализныця" в управление правительства для повышения эффективности ее корпоративного управления.

А.Галущак подчеркнул, что эти изменения в устав направлены на создание условий для проведения реформы корпоративного управления компании.

По закону учредителем ПАО "Укрзализныця" и ее единственным акционером является Кабинет министров Украины.

"Отныне правительство как акционер сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и реформ", - говорил госсекретарь.

Он отметил, что при этом должна усилиться роль наблюдательного совета "Укрзализныци" как органа управления.

"Министерство инфраструктуры сконцентрируется на своей основной функции - формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, не отвлекаясь на решение управленческих вопросов", - сказал тогда А.Галущак.

По его словам, это позволит, наконец, сформировать новую законодательную основу для развития и функционирования железнодорожного транспорта.

В.Омелян тогда же заявил, что такое решение правительства - это вопрос дальнейшей реформы ПАО. "То, что происходит - это не переход "Укрзализныци" из-под контроля одной партии к другой. Это вопрос реформы - быть ей или нет. У меня как у министра и гражданина нет никакого желания или малейших попыток тотального контроля или влияния на предприятиях, доверенных мне. Смелянский, Новак, Вецкаганс, другие руководители ЦОИВ и предприятий в любую секунду могут подтвердить, что мое единственное требование - развитие и эффективность", - сказал он тогда.