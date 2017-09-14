Экономика

09:51 14.09.2017

Набсовет "Запорожского втормета" сменил руководителя компании

Наблюдательный совет (НС) предприятия по операциям с ломом черных металлов ПАО "Запорожский втормет" уволил с должности исполняющего обязанности председателя правления Александра Умрихина, назначив на эту должность начальника цеха Константина Бескоровайного.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровые вопросы "Запорожского втормета" рассмотрел НС на заседании 12 сентября 2017 года.

Срок полномочий новоизбранного главы правления компании не определен, однако назначение произошло с испытательным сроком в три месяца.

"Запорожский втормет" занимается заготовкой и переработкой лома черных металлов.

В собственности ООО "Металинвест Лтд." находится 93,9315% уставного капитала ПАО.

Уставный капитал ПАО составляет 1996,3 тыс. грн, номинал акции - 2,5 грн.

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