Правительство Украины утвердило госзаказ на 52 проекта науки и техники на 2017-2018 годы

Кабинет министров Украины утвердил государственный заказ на 52 проекта науки и техники на 2017-2018 годы.

"Кабмин утвердил 52 проекта в важнейших направлениях развития науки и техники, на которые будет сделан госзаказ на 2017-2018 годы", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Соответствующее решение было принято 13 сентября.

"Мы направим бюджетные средства на те проекты, которые имеют высокую степень готовности к внедрению. Их результатом станут конкретные технологии или разработки, которые будут использовать на практике", - приводит пресс-служба слова первого заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца.

Проекты были отобраны конкурсной комиссией Минобразования.

Разработки будут осуществлять в таких приоритетных направлениях: информационные и коммуникационные технологии; энергетика и энергоэффективность; рациональное природопользование; науки о жизни, новые технологии профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний; новые вещества и материалы.

В частности, речь идет о создании высокочувствительной иммуноферментной тест-системы для ранней диагностики гепатита В, терагерцового сканера, программно-технического комплекса поддержки принятия решений в сфере военной логистики и др.

Выполнение 14 разработок уже началось в 2016 году и завершится в декабре 2017 года.