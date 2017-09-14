Доллар США стабилен к евро и иене после роста накануне

Доллар США в четверг стабилен относительно евро и иены после укрепления по итогам предыдущей сессии.

Во вторник пара евро/доллар торгуется на уровне $1,881 по сравнению с $1,1885 по итогам предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно иены находится на уровне 110,48 иены против 110,49 иены накануне.

Стоимость евро к иене составляет 131,24 иены против 131,32 иены накануне.

В четверг участники рынка ждут данных об инфляции США и итогов заседания Банка Англии.

По прогнозам экспертов, опрошенных FactSet, потребительские цены в Штатах в августе выросли на 0,3% к июлю и на 1,8% в годовом выражении.

Тем временем аналитики не ожидают каких-либо изменений в денежно-кредитной политике Банка Англии, однако допускают, что три члена руководства ЦБ из девяти могут выступить за немедленное повышение базовой процентной ставки. Также есть вероятность риторики в пресс-релизе по итогам заседания.

Сентябрьское заседание ЦБ завершится в четверг в 14:00 кв.

Австралийский доллар дорожает к доллару США на 0,2%, до $0,8 за доллар, на лучших, чем ожидалось, статданных по рынку труда Австралии.

Как сообщалось, количество рабочих мест в стране выросло на 54,2 тыс. в прошлом месяце вместо ожидавшегося повышения на 20 тыс., тогда как безработица осталась на уровне 5,6%.