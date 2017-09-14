Фондовые индексы стран Азии опускаются на слабых статданных из Китая

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг после публикации худших, чем ожидалось, макроэкономических статданных из КНР.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,3%, как и более широкий индекс Topix.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,13%. Южнокорейский KOSPI повысился 0,2%.

Как стало известно в четверг, темпы роста промпроизводства в Китае в прошлом месяце увеличились на 6% в годовом выражении после роста на 6,4% в июле. Эксперты в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 6,6%.

Розничные продажи в КНР повысились в прошлом месяце на 10,1% относительно того же периода годом ранее. Рост замедлился по сравнению с июлем, когда он составил 10,4%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал увеличение розничных продаж на 10,5%.

Увеличение объема инвестиций в основные активы в январе-августе текущего года составило 7,8%, сообщило ГСУ. Для сравнения: в январе-июле рост составил 8,3%. Эксперты ожидали повышения показателя на 8,2%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%, несмотря на то, что количество рабочих мест в стране выросло на 54,2 тыс. в прошлом месяце вместо ожидавшегося повышения на 20 тыс.

Безработица в Австралии осталась на уровне 5,6%.

Рост цен на нефть эталонной марки Brent до максимума с апреля спровоцировал подъем котировок бумаг нефтедобывающих компаний. Так, цена акций японской Inpex выросла на 1%, как и стоимость бумаг Japan Petroleum.

Австралийские энергетические компании Santos и Woodside Petroleum поднялись в цене на 0,9% и 1% соответственно.

Вместе с тем бумаги горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 1,8%.