Фондовые индексы США слабо выросли в среду, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американские фондовые индексы завершили слабым повышением торги накануне, при этом два из трех основных индексов обновили исторические максимумы.

Участники рынка ждут данных об инфляции в США, которые будут обнародованы в четверг. По прогнозам экспертов, опрошенных FactSet, потребительские цены в Штатах в августе выросли на 0,3% к июлю и на 1,8% в годовом выражении,

Также инвесторы оценивают статданные о ценах производителей за прошлый месяц. В августе цены увеличились на 0,2% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении, оба показателя оказались на 0,1 процентного пункта ниже прогнозов рынка.

Акции Apple опустились по итогам торгов на 0,8%. Накануне компания представила долгожданные новинки, включая новый флагманский смартфон iPhone X, однако предупредила, что поставки последнего начнутся только в ноябре.

Цена бумаг Centene Corp. поднялась на 8% на новости о том, что эта компания в сфере медицинского страхования приобретет конкурента Fidelis Care за $3,75 млрд.

Котировки бумаг нефтесервисной компании SeaDrill Ltd. взлетели на 20%. Компания в среду подала документы в суд на признание себя банкротом в рамках программы реструктуризации долга.

Капитализация ритейлера Nordstrom выросла на 6% на слухах, что компанию может приобрести некий инвестор и провести ее делистинг.

Акции чипмейкера Western Digital подешевели на 3,4%. Ранее Toshiba объявила о том, что продает свой бизнес по производству полупроводников консорциуму инвесторов во главе с Bain Capital. Western Digital также претендовал на покупку этих активов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 13 сентября повысился на 39,32 пункта (0,18%) и составил 22158,18 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,89 пункта (0,08%) - до 2498,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 5,91 пункта (0,09%) и составил 6460,19 пункта.