Проект госбюджета-2018 предусматривает 163 млрд грн на безопасность и оборону

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает направление на безопасность и оборону государства 163 млрд грн, сообщил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в среду.

"В соответствии с предложениями Кабинета министров Украины в 2018 году планируется направить на потребности национальной безопасности и обороны 163 миллиарда гривень. Это на 20 миллиардов больше, чем в текущем году", - сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент напомнил, что Стратегией нацбезопасности предусмотрено ежегодное бюджетное финансирование оборонно-безопасностного сектора в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта.

СНБО также рассмотрел пакет проблемных вопросов, которые необходимо решить в текущем и следующем году по надлежащему финансирования и налаживанию производства боеприпасов, высокоточного, бронетанкового и авиационного вооружения, а также импортозамещения запчастей и комплектующих, которые поставлялись из РФ.

Отдельно был рассмотрен вопрос усиления системы противовоздушной обороны и авиации Воздушных сил и расходов на проведение интенсивной боевой подготовки частей и подразделений Вооруженных сил и других военных формирований.

П.Порошенко особо подчеркнул важность усиления мотивации тех, кто находится на первой и второй линии столкновения - идет речь о повышении денежных выплат в зависимости от степени риска и сложности заданий. По его словам, сейчас на первой линии украинский военнослужащий получает дополнительную доплату 10 тыс. грн в месяц. "У нас на первой линии нет никого, кто бы получал менее 17 тыс. грн", - отметил он.

"Уверен в том, что сейчас, когда мы начинаем программу вооружено-технического осовременивания армии, когда мы должны его выводить на уровень XXI века, мы должны обеспечить целевое финансирование Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и найти ресурсы", - подчеркнул глава государства.

П.Порошенко также назвал одним из приоритетов усиление контрразведывательного режима и выполнения Национальной разведывательной программы.

Как сообщалось, правительство утвердило проект Бюджетной резолюции 14 июня, впервые предложив утвердить ее на трехлетний срок – 2018-2020 гг. Документ предполагает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% ВВП и снижение уровня государственного долга до 55% ВВП.

7 сентября Министерство финансов внесло проект закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год" на рассмотрение Кабинета министров. По словам министра финансов Александра Данилюка, до 15 сентября проект госбюджета-2018 будет подан на рассмотрение парламента. По его словам, впервые бюджет будет построен на основе трехлетней Бюджетной резолюции.

В конце августа секретарь СНБО А.Турчинов заявил, что оборонный бюджет 2018 года будет отличаться реализмом, "где каждая запланированная копейка имеет реальное наполнение". "Отличием этого бюджета является то, что основное его финансирование будет происходить по общему фонду, который будет составлять на уровне 156,4млрд грн. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд грн. То есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд грн", - отметил он.