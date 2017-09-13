СНБО обсудил "оборонные" статьи проекта госбюджета-2018

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в среду обсудил "оборонные" статьи проекта государственного бюджета на 2018 год, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"В гривнях расходы на оборону в 2017 году существенно выросли по сравнению с 2013 годом. Если же считать в долларовом эквиваленте, то за приблизительно одинаковые средства мы обеспечиваем войско на значительно высшем уровне, чем тогда", - написал глава государства на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"В итоге мы способны сдерживать сильнейшую армию на континенте, которая в пять раз больше нашей, а ее военный бюджет в отдельные годы превышал наш в 16 раз! Мы научились рационально использовать каждую копейку бюджетных средств", - резюмировал П.Порошенко.