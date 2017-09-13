Метпредприятия в октябре намерены нарастить выпуск металлопродукции на 5-6%

Металлургические предприятия Украины в октябре 2017 года намерены нарастить выплавку стали на 5,3% по сравнению с запланированными показателями в августе - до 2 млн тонн с 1,9 млн тонн.

Как сообщается в информационной справке объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания в среду, план на октябрь предусматривает также рост производства общего проката на 6,3%, до 1,7 млн тонн с 1,6 млн тонн, выплавки чугуна - на 5,6%, до 1,9 млн тонн с 1,8 млн тонн.

В справочных материалах к совещанию уточняется, что в январе-августе-2017 производство чугуна составило 12,8 млн тонн (80% к аналогичному периоду 2016 года), стали - 13,8 млн тонн (84%) и проката - 11,8 млн тонн (82%).

В августе выпуск чугуна составил 1,8 млн тонн (среднесуточное – 58,6 тыс. тонн, "плюс" 8,5 тыс. тонн/сутки, или 17% к июлю), стали – 1,9 млн тонн (62,2 тыс. тонн, "плюс" 9,3 тыс. тонн/сутки, или 18% к июлю), проката – 1,6 млн тонн (51,9 тыс. тонн, "плюс" 7 тыс. тонн/сутки, или 16% к июлю).

Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 11 суток сентября) превышает на 3-5% августовские показатели, отмечается в аналитической справке "Укрметаллургпрома".

При этом уточняется, что рост производства, в основном, связан с возобновлением (в конце июля) работы Днепровского металлургического комбината (ДМК), который простаивал в течение почти 4-х месяцев.

По состоянию на 12 сентября 2017 года, в работе находятся 20 из 28 действующих доменных печей (71%), 15 конвертеров из 21 (71%), восемь мартеновских печей из девяти (89%) и семь электропечей из 15 (47%).

Кроме того, семь доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Согласно справке, объем поставок украинского железорудного сырья в августе составил 2,2 млн тонн (+50 тыс. тонн к июлю), а за 8 месяцев – 16,5 млн тонн (-2,5 млн тонн, или -13% к аналогичному периоду 2016 года). В августе, как и в предыдущем месяце, импортных поставок ЖРС не было (на подконтрольной территории).

За восемь месяцев импорт ЖРС составил 90 тыс. тонн (-1,2 млн тонн, или -93% к аналогичному периоду 2016 года). Экспорт ЖРС в августе составил 3,3 млн тонн (+0,2 млн тонн к июлю), а за 8 месяцев – 26,8 млн тонн (103% к аналогичному периоду 2016 года).

Кроме того, в августе метпредприятиям было поставлено 270 тыс. тонн металлолома (-20 тыс. тонн к июлю), что составило 86% от расчетной потребности метпредприятий. За 8 месяцев металлургам было поставлено 2,1 млн тонн лома (89% от потребности предприятий и 106% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение августа уменьшились на 30 тыс. тонн и по состоянию на 1 сентября составили около 110 тыс. тонн (на начало года составляли 190 тыс. тонн).

На экспорт в августе поставлено около 70 тыс. тонн металлолома (+10 тыс. тонн к июлю). В целом за восемь месяцев на экспорт поставлено 270 тыс. тонн лома против 233 тыс. тонн за восемь месяцев 2016 года. По импорту за восемь месяцев завезено 18 тыс. тонн лома (на уровне прошлого года), а также 2 тыс. тонн горячебрикетированного железа (ГБЖ) против 45 тыс. тонн за восемь месяцев 2016 года.