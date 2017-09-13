Курс гривни на межбанке в среду снизился до 26,095 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,095 грн/$1 с 26,0525 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,08-26,11 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,0796 грн/$1 с 26,019 грн/$1. Торговый оборот составил $318,62 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $296,8 млн.