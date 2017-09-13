Экономика

17:01 13.09.2017

Доллар США перешел к слабому росту относительно основных мировых валют

Курс американского доллара в ходе торгов в среду перешел к слабому росту после опубликования статистики об изменении цен производителей в США.

Евро торгуется днем в районе $1,1958 против $1,1967 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 131,67 иены по сравнению со 131,84 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 110,12 иены против 110,17 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,07%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,02%.

Теперь участники рынка ждут данных об инфляции в США, которые будут обнародованы в четверг. По прогнозам экспертов, опрошенных FactSet, потребительские цены в Штатах в августе выросли на 0,3% к июлю и на 1,8% в годовом выражении,

Также инвесторы оценивают статданные о ценах производителей за прошлый месяц. В августе цены увеличились на 0,2% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении, оба показателя оказались на 0,1 процентного пункта ниже прогнозов рынка.

"Доллар находится в фазе стабилизации, поскольку сейчас спекулятивные игроки больше заняты в рамках кэрри-стратегий такими валютами, как иена и швейцарский франк, однако говорить о широком восстановлении еще рано, даже если временное решение проблемы с потолком госдолга США развяжет руки Федрезерву, позволив ему уже на следующей неделе приступить к реализации своих планов по количественному ужесточению", - отмечается в обзоре Saxo Bank.

"Укрепление евро должно быть сдержано по всему спектру рынка, поскольку заседание ЕЦБ смогло успешно остановить рост показателей доходности европейских активов", - полагает главный валютный аналитик банка Джон Харди.

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