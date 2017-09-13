Экономика

17:00 13.09.2017

Порошенко и Липтон обсудили Меморандум об экономической и финансовой политике в контексте выделения очередного транша Украине

Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон на встрече в Киеве в среду рассмотрели перспективы выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления Украине очередного транша.

"Стороны обсудили перспективы выполнения меморандума об экономической и финансовой политики в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы механизма расширенного финансирования", - сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи.

Д.Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста. Он также отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.

П.Порошенко, в свою очередь, отметил важную роль МВФ для внедрения реформ в Украине.

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Интерфакс-Украина
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