Украина снизила вдвое стартовую цену продажи ГП "Завод алюминиевой фольги"

Запорожское региональное отделение Фонда госимущества (ФГИ) снизило в два раза стартовую цену вновь выставляемый на электронный аукцион на Украинской универсальной бирже (УУБ) целостный имущественный комплекс (ЦИК) госпредприятия "Завод алюминиевой фольги" (ГП "ЗАФ", Запорожье), сообщается в газете "Ведомости приватизации" от 13 сентября текущего года.

Согласно публикации, начальная цена объекта приватизации (с НДС) - 583,977 млн грн, тогда как ранее в 2016-2017гг объект выставлялся на аукционы по цене 1 млрд 159,711 млн грн, но покупателей на него не было.

Новый аукцион состоится 13 октября 2017 года, прием заявок - до 17:00 9 октября.

На балансе предприятия учитываются 85,517 тыс. необоротных активов, в том числе 85,513 тыс. – незавершенные капитальные инвестиции на сумму (технологическое оборудование, не смонтированное и не введенное в эксплуатацию).

Как сообщалось, в 1995 году бывший тогда государственным Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК) привлек под госгарантии кредит $76,45 млн на постройку завода алюминиевой фольги для упаковки продуктов питания, оборудование под который поставила итальянская компания Fata.

Предполагалось, что производственные мощности позволят выпускать 36 тыс. тонн упаковочных материалов в год, в том числе 27 тыс. тонн гладкой алюминиевой фольги. Во время последующей приватизации ЗАлКа недостроенный завод не вошел в его уставный капитал, оставшись в госсобственности.

На его базе в 2004 году было создано госпредприятие с уставным капиталом 375,972 млн грн, но производственную деятельность не осуществляло.

Выручка от реализации у предприятия отсутствует, а чистый убыток в 2016 году составил 356 тыс. грн, в 2015 году - 332 тыс. грн.

Стоимость активов завода к концу 2016 года – 374,149 млн грн.

ФГИ в ноябре 2015 года сообщил о включении в перечень подлежащих приватизации объектов группы "А" (малая приватизация) ЦИК госпредприятия "Завод алюминиевой фольги".