"Югэнергопромтранс" просит правоохранителей отреагировать на блокирование строительства биотопливной ТЭЦ в Переяславе-Хмельницком

Компания "Югэнергопромтранс" просит правоохранителей отреагировать на блокирование строительства биотопливной тепло-электроцентрали (ТЭЦ) в Переяславе-Хмельницком, заявил руководитель юридического департамента компании Сергей Муравский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

"18 августа активисты, как они себя называют, заблокировали въезды и выезды с предприятия шинами, фундаментными блоками … Мы вынуждены были написать заявления в правоохранительные органы из-за таких противоправных действий", - сказал он.

По данным компании, биотопливная ТЭЦ в Переяславе-Хмельницком построена уже на 90%, она оснащена современным оборудованием финской компании Wartsilla, в том числе необходимыми фильтрами. Выбросы станции будут соответствовать экологическим нормам стандарта Евро-5, весь объем золы будет продаваться производителям удобрений (соответствующие контракты уже подписаны).

"Наша станция соответствует самим строгим нормам … Она сможет обеспечивать почти весь город теплом и горячим водоснабжением. При этом мы гарантируем, что тепловая энергия будет на 30% дешевле", - отметил генеральный директор "Югэнергопромтранс" Владимир Куковальский.

Он добавил, что для блокирования строительства нет как юридических, так и просто логических причин.

Стоимость строительства биотопливной ТЭЦ в Переяслав-Хмельницком – EUR 7,5 млн, проект финансируется "Укргазбанком". Электрическая мощность станции – 5МВт.