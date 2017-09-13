"Энергоатом" за 8 мес. увеличил выработку электроэнергии на 13,4%

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-августе 2017 года возросло на 13,4% (на 6 млрд 889,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 58 млрд 458,7 млн кВт-ч.

По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 5,7%.

Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 54 млрд 893,1 млн кВт-ч электроэнергии против 48 млрд 321,6 млн кВт-ч в январе-августе-2016.

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Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 58,6% (+5,6 п.п. к восьми месяцам-2016), в общей структуре производства электроэнергии в стране – 57,2% (+5,6 п.п.).

"Энергоатом" в январе-августе 2017 года отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 31 млрд 402,1 млн грн (с НДС), что на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (25 млрд 990,5 млн грн).

Объем капитальных вложений составил 2 млрд 516,7 млн грн против 2 млрд 329,9 млн грн за январь-август-2016. Финансирование капвложений составило 4 млрд 550,8 млн грн против 3,754 млрд грн.

НАЭК за восемь месяцев перечислила в бюджеты всех уровней 8 млрд 274,7 млн грн, расчеты по страхованию составили 965,1 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 72,3%, что на 8,8 п. п. больше, чем в январе-августе 2016-го. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 78,7%, что на 9,6 п. п. больше, чем за восемь месяцев 2016-го.

В работе АЭС Украины в январе-августе-2017 было зафиксировано шесть учетных нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было семь.

По итогам января-августа 2017 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 711,54 суток против 1056,3 суток за восемь месяцев прошлого года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году снизил производство электроэнергии на 7,6% (на 6 млрд 656,7 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 81 млрд 183,5 млн кВт-ч, выработку – на 7,8% (на 6 млрд 399,5 млн кВт-ч), до 76 млрд 162,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.